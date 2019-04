La foire aux plantes du Manoir De La Garde : entre leçons de botanique et leçons d'histoire

Chaque année dans le Beaujolais, le Manoir De La Garde ouvre ses portes pour accueillir les amateurs de plantes anciennes. Des plantes médicinales, aromatiques et potagères, mais aussi des variétés de roses anciennes sont à découvrir durant cette foire. Les propriétaires du manoir profitent également de ce rendez-vous pour faire visiter ce patrimoine historique aux participants. Les bénéfices réalisés serviront à sa restauration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.