Foire aux Santons : un large choix à Marseille

La Foire aux Santons de Marseille est la plus ancienne foire du pays et que le monde entier envie. Pour cette 216ème édition, il y en a pour tous les goûts. Certains finissent même par s'y perdre avec tous les choix possibles. Les Marseillais ont chacun leurs techniques pour s'y retrouver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.