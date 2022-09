Foire aux vins : petit prix, grand plaisir

Au milieu des bouteilles de la foire aux vins, difficile de s'y retrouver entre les domaines, les médailles et les prix. On vous a demandé quels étaient vos vins préférés pour un petit budget : "Je recherche le Jurançon Sec que j'adore". Comptez 3,5 euros pour le Gaillac. On a choisi des bouteilles à moins de sept euros pour demander conseil à un sommelier. Parmi les dizaines de bouteilles sélectionnées, il y a eu de belles surprises. "Les deux vins qui me tentent de goûter, c'est le Côte de Brouilly et le Laudun. Ce sont les deux vins qui me disent spontanément c'est sympa d'avoir ça dans une gamme accessible en termes de prix", a-t-il affirmé. La dégustation commence. Un gagnant se distingue : le Laudun à 6,15 euros la bouteille. "C'est un vin qui pourrait se vendre plus et qui se vendrait bien parce que la qualité est là. C'est aussi l'intérêt de cette période des foires aux vins", a expliqué Philippe Faure-Brac. Pour réussir sa foire, on vous dévoile quelques astuces : arriver tôt, demander conseil. Selon l'expert, il faut acheter un échantillonnage de vins pas trop cher dans votre gamme, le goûter et revenir si le produit plaît. Les foires aux vins ont lieu jusqu'à mi-octobre. L'occasion de faire de bonnes affaires et se faire plaisir avec modération. TF1 | Reportage L. Poupon, R. Roiné, F. Jolfre