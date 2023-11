Foire d'automne : le culte du champignon

On ne dévoile jamais un coin à champignon. Mais si nous faisions exception pour l'un de ses paradis, Saint-Bonnet-le-Froid. C'est un village de Haute-Loire où ils fleurissent, et où les amateurs se bousculent pour les photographier. Les champignons sont des œuvres d'art qui mettent l'eau à la bouche. Le champignon est magique, comme le climat de Saint-Bonnet-le-Froid qui favorise leur pousse. Alors, on vient de loin remplir des sacs entiers de ce trésor de l'automne. Au pays des champignons, il y a un roi, le cèpe. Il y a tout un mythe autour de cette variété. Plus rare cette année à cause d'un été trop sec, ils sont plus chers, 30 euros le kilo. Un petit plaisir qu'il faut apprendre à cuisiner. Pour cela, comptez sur Régis Marcon, chef étoilé, qui en a fait sa spécialité. Et dans ce coin à champignons, on est assez fou pour en faire des porte-clés, des bâtons de randonnée ou même des tabourets. Appuyez donc sur le champignon et vous ne serez pas au bout de vos surprises. TF1 | Reportage G. Charnay, B. Gereys