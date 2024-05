Foire de Paris : 120 ans de surprises et de plaisirs

Ouverture en fanfares ce mercredi matin. Et cela fait 120 ans que ça dure. À la Foire de Paris, on trouve de tout, à commencer par des vendeurs prêts à tout pour vendre. En 2024, on voit le même scénario. En 1976, pour promouvoir la piscine populaire, journalistes et vendeurs se jettent à l'eau. Aujourd'hui, pour perdre du poids, il y a cet appareil de massage. "C'est pour faire du sport sans efforts. C'est assez étonnant", témoigne une dame. Dans les années 90, grande découverte du visagisme et des nouveaux bigoudis révolutionnaires. De quoi vous décoiffer vous et les vôtres. En 1958, Salvador Dali, lui-même, inaugure le concours de la plus longue baguette au monde. Et si à l'époque, les boulangers savaient s'amuser, aujourd'hui aussi, les adultes jouent comme des enfants. Cette année, la Foire de Paris fermera ses portes le 12 mai prochain. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Basar, G. Vuitton