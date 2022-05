Foire de Paris : des innovations pour faire des économies

Innovants, astucieux, non-énergivores.. la chasse aux bons plans pour économiser de l'argent démarre sur le stand du concours Lépine. Un ventilateur intelligent démontre que la climatisation réversible n'est pas une fatalité. Et l'été, il est tout aussi efficace. "Il va s'allumer tout seul s'il fait chaud et s'éteindre s'il fait froid", explique Stéphane Thirouin, designer "Williwaw". Autre trou dans le budget : la consommation d'eau. Un pommeau de douche originale et à forte pression promet économie et bien-être. C'est un deux en un pour 39 euros. Les billes d'argile filtrent le calcaire et le chlore. Les clients apprécient. "Ça efface les rides, ça fait plus jeune", lance certains avec humour. Côté cuisine, c'est une cocotte qui attire notre regard. Ni odeur, ni vapeur et une cuisson hors du feu ou presque. Sur la Foire de Paris, la chasse anti-gaspille va jusque dans les toilettes. C'est le cas d'un double WC bidet. Voilà comment soulager ses dépenses sans jeter l'argent par les fenêtres. TF1 | Reportage C. Magne, P. Marcelin, Q. Danjou