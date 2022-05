Foire de Paris : les bonnes affaires du dernier jour

Ce lundi matin à la Foire de Paris, il est difficile de passer à côté sans les remarquer. Les connaisseurs le savent, le dernier jour de la foire, c'est celui de la braderie. L'objectif des vendeurs est maintenant d'écouler les stocks. "Quand on déballe sur une foire comme celle-ci, c'est comme un magasin éphémère. Les boîtes, on les bouge, on les remballe, on les déballe, elles s'abîment un peu. Donc, les derniers jours, on préfère en liquider le maximum", explique un vendeur. Résultat, les prix sont réduits jusqu'à moins 50 % sur un stand. Les bonnes affaires, certains s'en méfient. Alors on regarde, on essaie, mais surtout, on réfléchit. "Avec Internet, on fait des vérifications très rapides sur la réalité des réductions", affirme une cliente. Les ristournes sont encore plus importantes sur l'ameublement. Dans un hall, par exemple, le commerçant veut absolument se débarrasser des modèles d'exposition. Les négociations sont discrètes et peuvent durer longtemps. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, tout le monde soit content. Avec un demi-million de visiteurs, cette édition de la Foire de Paris a été un succès. TF1 | Reportage M. Stiti, C. Souhaut