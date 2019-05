La Foire de Paris met à l'honneur les camelots

La Foire de Paris 2019 a débuté. C'est un événement incontournable aussi bien pour les visiteurs que pour les camelots professionnels. Pour attirer plus de clients, ces derniers sont prêts à sortir le grand jeu. Grâce à des démonstrations enthousiastes et un bagou inimitable, certains arrivent à vendre tout et n'importe quoi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.