Foire internationale de Montpellier : le concours Lépine fait sensation

La Foire internationale de Montpellier bat son plein. Cette année 2019, elle présente des nouveautés notamment pour la maison et les loisirs. Le concours Lépine attire particulièrement l'attention des visiteurs. Les inventeurs réinventent des objets du quotidien pour faciliter l'utilisation de celui-ci et apporter du bien-être à l'utilisateur. Le jury va passer au peigne fin les 148 inventions présentées à cette foire. Un rendez-vous à ne pas rater jusqu'au 21 octobre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.