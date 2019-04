Foire au jambon de Bayonne : un rendez-vous incontournable du Pays basque

La 57ème édition de la fameuse foire au jambon de Bayonne est lancée. C'est une affaire de connaisseurs. Trois membres du jury ont une lourde responsabilité : sonder, noter, mais sans jamais goûter. Les pièces pèsent entre 12 et 25 kilos. Les meilleurs charcutiers seront présents jusqu'au dimanche de Pâques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.