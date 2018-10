La foire Saint-Romain bat son plein à Rouen

La foire Saint-Romain à Rouen est la deuxième plus grande fête foraine du pays après celle de Paris. Cette année 2018, on y attend plus d'un million de visiteurs jusqu'au 18 novembre prochain. Entre lumières et musiques, 200 attractions sont présentes à ce grand événement. La foire regroupe également des habitués dont certains y viennent depuis plus de 50 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.