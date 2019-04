Foire du Trône : à la rencontre des Maury, une famille de forains très discrète

Le train fantôme des Maury connaît un grand succès à la Foire du Trône. Petit-fils et arrière-petit-fils de forains, Julien est passionné par ce monde depuis son enfance. Sa plus grande fierté est d'avoir réussi à garder sa famille dans le métier. Notre équipe est allée à sa rencontre, à la Foire du Trône. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.