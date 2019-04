Foire du Trône : la plus grande fête foraine d'Europe lance sa saison

Les centaines de manèges de la Foire du Trône ont repris leurs postes. Elles vont offrir pendant deux mois un lot de vertige, de vitesse et de sensations décoiffantes aux petits et grands. Ces derniers prennent notamment plaisir à se retrouver la tête en bas. L'occasion pour eux de déstresser et de se couper un peu du train-train quotidien. Tout est également mis en œuvre pour le plaisir des sens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.