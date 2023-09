Foires aux vins : allez-vous faire de bonnes affaires ?

Ici, il est impossible de passer à côté, les caisses de vins sont à l'entrée du magasin avec le même objectif pour chaque client, trouver le meilleur vin, au meilleur prix. De 2,50 euros jusqu'à plus de 160 euros pour la bouteille la plus chère, la foire aux vins est lancée. Dans les rayons, on trouve plus de 1 000 références, c'est 700 de plus qu'en temps normal. Une bonne affaire pour le magasin, mais comment être certain que vous aussi vous en faites une ? Pour le savoir, nous avons apporté trois bouteilles à un expert. Dégustation à l'aveugle pour deviner le prix. Une bouteille est à moins de six euros. Il n'y a eu qu'une seule bonne affaire. Au-delà de quinze euros, n'hésitez pas à vous faire conseillé. Les commerces de proximité, eux aussi, préparent leurs foires aux vins. Ici, il n'y a pas de nouvelles références, on ne trouve que des bouteilles déjà en stock à prix réduit. Grande surface ou caviste, pour trouver une bonne affaire, ne sautez pas sur la première offre venue, prenez votre temps, car les foires aux vins durent jusqu'à fin octobre. TF1 | Reportage L. Baque, H. Massiot