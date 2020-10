Foires et fêtes annulées, la détresse des forains

A Lyon, les forains prennent les choses en main. Sur le périphérique lyonnais ce lundi matin, plus de 80 poids lourds roulent au pas ou sont totalement à l'arrêt. En colère, ces derniers manifestent contre les annulations de fêtes foraines sans concertations avec les mairies et les préfectures. Pour la première fois depuis la guerre, la Vogue des marrons n'aura pas lieu cet automne. Sans travail, les difficultés de trésorerie s'accumulent pour les forains. Que réclament-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.