Folie des colis, le jour de tous les défis

Sur les tapis défilent des milliers de colis. La valse des cartons a commencé il y a quelques jours déjà. Et sur la plus grande plateforme de l'Hexagone, La Poste, le rythme s'est accéléré. En effet, avec le Black Friday et la période de Noël, elle gère entre 650 et 700 000 colis par jour. Des chiffres qui donneraient presque le tournis, car cela fait 32 000 colis par heure. Et pour cela, l'entreprise a dû embaucher. Force est de constater que le commerce en ligne progresse chaque année, mais en novembre et en décembre, les plateformes deviennent de gigantesques fourmilières. Chaque seconde compte. Pour cause, lorsqu'un colis est pris en charge, il ne restera que quatre minutes sur un tapis avant de ressortir du site pour arriver chez vous. Depuis ce vendredi matin, dans l'entrepôt de Dispeo, on a mis les bouchées doubles. Hors Black Friday, leur panier moyen contient un ou deux articles. Mais durant cette période de promotion, il monte à cinq ou six articles. Plus de colis et plus d'articles dedans, autant dire que les plateformes vont tourner à plein régime jour et nuit, et ce, jusqu'au solde d'hiver, mi-janvier. TF1 | Reportage S. Hembert, V. Lamhaut, T. Joire