Folle journée de Nantes : concerto de piano dans le tramway

C'est la 28e édition du festival de musique classique de Nantes. Il a débuté mercredi avec plusieurs concerts. Certains plus insolites que d'autres. Sur la ligne 1 du tramway nantais, mercredi après-midi, une jolie surprise attendait les usagers. Sur le bourdonnement habituel, des notes de Schubert se sont envolées. Deux pianistes se sont installés pour leur offrir un concert inédit à quatre mains. La musique impose le silence. Chacun profite de cette parenthèse inattendue. Pour Manuel et David, les musiciens, c'est aussi une première. Ils n'ont encore jamais joué dans un tramway. "C'est assez rigolo parce qu'en même temps, on devait être concentré sur une partition en même temps, il y a le paysage qui bouge. On voit des gens qui nous regardent. C'est assez original", explique l'un d'entre eux. C'est aussi l'opportunité de sortir Schubert hors des salles de concert classique. Jacqueline, une musicienne de passage, se laisse tenter. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'elle peut jouer dans un train. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann