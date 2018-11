La Fondation Henri Cartier-Bresson déménage dans le Marais

On dit d'Henri Cartier-Bresson qu'il était l'œil du siècle. C'est à l'âge de 27 ans que ce célèbre photographe va fixer à travers son objectif les marches du temps et des hommes du 21e siècle. Il utilisait alors des appareils photo de marque Leica. Il s'était surtout illustré dans la photographie de rues et de la vie quotidienne. Témoin de son époque, Cartier-Bresson disait que "la photographie est un couperet qui, dans l'éternité, saisit l'instant qui l'a ébloui". Cet artiste a laissé plus de 500 000 tirages, dont des publications, des planches contacts et des clichés de sa dernière femme, Martine Franck. D'ailleurs, l'essentiel de ses négatifs est conservé dans un frigo. La fondation baptisée en son nom a déménagé dans le quartier du Marais où ses œuvres disposeront de plus d'espaces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.