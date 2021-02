Fonds de solidarité : ils attendent toujours l'aide

Avec appréhension, Annick Legardien ouvre la boîte aux lettres de son restaurant. Eau, électricité, loyer... tous les mois, elle en a pour 6 000 euros de charges. Pourtant, elle n'a toujours pas obtenu d'aides gouvernementales pour les mois de décembre et de janvier. Annick en est aujourd'hui à sa troisième demande et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Comme elle n'a plus de trésorerie, elle puise désormais dans ses économies personnelles. Pour le mois de décembre, l'administration a reçu 750 000 demandes pour le fonds de solidarité et 190 000 ont été rejetées. Pour les 110 000 qui restent, elles sont encore en attente. C'est le cas d'un DJ qui travaille à Paris qui s'est vu notifier que son chiffre d'affaires de référence n'était pas le bon. Après vérification, le chiffre était exact. Il a écrit quatre mails sans jamais recevoir de réponse. Il a désormais du mal à rembourser son emprunt immobilier. Le ministère de l’Économie assure qu'il n'y a pas de bug, mais juste un renforcement de contrôle. Pour aller plus vite, 250 fonctionnaires ont été ajoutés aux équipes qui gèrent ces aides économiques.