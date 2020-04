Fonds de solidarité, insuffisant pour les petites entreprises

Le fonds de solidarité pour les petites entreprises et les indépendants a déjà versé un milliard d'euros d'aide. Pourtant, plusieurs dirigeants ne voient toujours pas le bout du tunnel. Cernés par les dettes qui s'accumulent et sans rentrée financière pour compenser, difficile pour eux d'envisager l'avenir sereinement. Certains réclament une annulation des loyers pour pouvoir tenir et amortir le choc.