Que font les Bleus après la Coupe du monde ?

Dans quelques semaines, les joueurs de l'équipe de France rejoindront leurs clubs respectifs. Mais avant cela, ils prennent le temps de se détendre et de se remettre de leurs émotions. Fête en famille pour Blaise Matuidi, vacances au Maroc pour Benjamin Mendy et en Californie pour Adil Rami, nos champions du monde s'accordent un moment de répit bien mérité. Si certains d'entre eux ne réalisent pas encore leur nouveau statut, les fans eux, sont là pour le leur rappeler. A Nice par exemple, l'enfant de la ville, Hugo Lloris, est à l'honneur.