De nouvelles fontaines d’eau installées sur l'avenue des Champs-Élysées

De nouvelles fontaines d'eau viennent d'être installées au rond-point de l'avenue des Champs-Élysées, pour plus de six millions d'euros. Il s'agit d'un financement du mécénat, garantit la Mairie. L'accueil est mitigé dans le quartier, carrément négatif venant des associations de défense du patrimoine. Certains sont pourtant en admiration, surtout la nuit quand elles sont éclairées.