Fontaines : un patrimoine à l’abandon

Dans ce petit village creusois, plus une goutte d'eau ne coule de la fontaine de Châtelus-Malvaleix. La fontaine Saint-Martin trône sur cette place depuis 1804. Pour la remettre en état, des travaux s'imposent. Pour ce bourg de 600 habitants, des choix financiers sont à faire. Dans les hameaux voisins, en marge des villages, nos fontaines sont rendues à la nature, comme celle-ci du XVème siècle, comme oubliée sur un parterre. Rien que dans le Limousin, sur les 3 000 fontaines, 80 % construites ou de source, sont en voie de disparition ou ne sont plus visibles. Si nos fontaines disparaissent, c'est parce qu'elles n'ont plus la même utilité. Certaines fontaines sont encore protégées. Construite en 1892 et classée patrimoine historique, celle-ci est composée de porcelaine, un symbole prestigieux de Limoges (Haute-Vienne). Ces petits points d'eau qui font vivre le cœur des bourgs se transforment. À Limoges, les habitants voient apparaître des fontaines à jets d'eau, moins ornementales, mais plus ludiques. Plus économes en eau et en entretien, nos fontaines continuent de créer de nouveaux îlots de fraîcheur en ville. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Sarre