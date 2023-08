Fonte des glaciers : une passerelle emportée

Un torrent déchaîné avec un niveau d’eau deux à trois fois plus élevé que d’habitude. D’une passerelle très fréquentée par les randonneurs dans le parc national de la Vanoise, il n’en reste plus rien. La boue a tout emporté, dimanche. Des dizaines de randonneurs se sont retrouvés coincés, à la recherche d’un autre passage. Les CRS de montagne sont intervenus très vite pour installer des cordes, mais l’accès reste difficile. Habitué, un randonneur appelle à la prudence. Les causes de cette situation sont les orages et les températures caniculaires. Les chaleurs accélèrent la fonte des glaciers de la Vanoise situés en amont. Un couple habite juste à côté du cours d’eau. Il y a une semaine, leur sous-sol avait déjà été inondé. Ils voient la fonte des glaciers s’accélérer. "On habite ici depuis 47 ans et ça ne s’était jamais produit", explique l’homme. Avec 30 °C annoncées à 1 500 mètres d’altitude jusqu’en milieu de semaine, les secours appellent à la vigilance. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand