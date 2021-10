Foot : le fabuleux destin des frères Hernandez

Théo Hernandez a fêté mercredi soir ses 24 ans ainsi que sa deuxième sélection avec l’équipe de France. Et en famille, avec son frère Lucas. Leur accent espagnol vient de Madrid, où ils ont grandi et été élevés seuls par leur maman. Leur père, Jean-François Hernandez, ancien joueur de football également, a quitté le domicile familial quand ils étaient tout petits. Lucas évoquait le sujet pour Téléfoot sans complexe en 2015. Il n’avait alors que 18 ans. Les deux frères ont déjà joué ensemble, en équipe de jeunes à l’Atlético de Madrid. Tous les deux vont ensuite devenir professionnels en Espagne. Lucas, l’aîné d’un an, a remporté la Coupe du monde avec les Bleus en 2018. Il se retrouvait ensuite dans les bras de sa mère à Moscou, mais leur chemin s’est séparé juste après ce sacre. Il partait jouer en Allemagne et Théo, lui, en Italie. C’est finalement l’équipe de France qui va les réunir. Comme lorsqu’ils étaient petits, Laurence Py sera ce jeudi soir au stade en Italie, pour encourager ses deux fils.