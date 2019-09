Foot: les inscriptions dans les clubs de filles explosent

Apparemment, la Coupe du monde de foot féminin a été un véritable élément déclencheur pour les jeunes footballeuses à l'école. Depuis la rentrée scolaire 2019, les inscriptions ont explosé au sein des clubs de filles notamment à celui de Nantes. Allant de cinq à huit ans, la plupart sont des débutantes. Mais qu'importe, l'envie est là et elles prennent du plaisir à fouler le ballon rond. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.