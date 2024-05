Foot : tonnerre de Brest !

À peine atterris sur le sol breton, les Brestois sont accueillis comme des héros. Pour les supporters, la nuit a été courte, mais qu'importe, il fallait être là. "On frissonne, on en pleure. Je suis très ému, parce que j'ai connu Brest au plus bas", confie un supporter. Bain de foule matinal, selfies... c'est un rêve éveillé aussi pour les joueurs. "On connaît la ferveur du club, la ferveur des supporters. Ça fait ultra plaisir", dit Brendan Chardonnet, joueur au Stade Brestois. Ce dimanche soir, au terme d'un match de folie, les Brestois l'emportent 3-0 face à Toulouse, mais il faut attendre la dernière minute de jeu et le match nul entre Lille et Nice pour en être sûr. Les Bretons joueront la Ligue des Champions. Puis Brest (Finistère) s'embrase jusqu'au bout de la nuit. Au petit matin, la ville se réveille encore la tête dans les étoiles. Un petit club qui s'offre une première qualification en Ligue des Champions, le meilleur classement de son histoire. Cette saison est légendaire... et ça, Brest n'est pas près de l'oublier. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens, R. Cann