Football : Amiens et Toulouse rétrogradés en Ligue 2

Mauvaise nouvelle pour Amiens et Toulouse. Suite à la décision de la Fédération française de football de garder un championnat à 20 clubs l'an prochain, les deux équipes ont été rétrogradées en Ligue 2 alors qu'il restait dix matchs à jouer. Notons que tous les autres championnats d'Europe ont repris. Après une défaite de Manchester City contre Chelsea par exemple, c'est Liverpool qui est d'ores et déjà sacré champion d'Angleterre même s'il reste encore sept matchs à jouer.