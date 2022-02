Football : Bergerac fière de ses héros

C'est un exploit historique qui fait la Une de nombreux journaux ce lundi matin. En éliminant Saint-Etienne dimanche, le petit club de Bergerac se retrouve en quart de finale de la Coupe de France, pour le plus grand bonheur de ses supporters. "Ça montre une petite équipe qui peut battre une belle équipe", se réjouissent-ils. Le club périgourdin évolue en National 2, l'équivalent de la quatrième division. Dans le centre-ville, les commerçants ont décoré les vitrines pour soutenir leurs champions. Tous ont vibré devant leur télévision. C'est la première fois de son histoire que Bergerac atteint ce niveau de la compétition. La nuit dernière, les amateurs n'ont pas beaucoup dormi pour fêter leur victoire. Aujourd'hui, ils ont encore du mal à réaliser la portée de leur exploit. "On aimerait aller jusqu'au Stade de France mais bon, il ne faut pas oublier que c'est quand même de grosses équipes qu'on va affronter", confie Romain Escarpit, joueur du Bergerac Périgord FC. L'équipe connaîtra son futur adversaire dans la soirée. Beaucoup rêvent désormais d'affronter le PSG. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Devaux