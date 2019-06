Football féminin : Wendie Renard, l'une des stars des Bleus

Du haut de ses 1,87 mètre, Wendie Renard qui joue en défense est un atout majeur de l'Equipe de France de football féminin. Âgée de 28 ans, elle a déjà été sacrée six fois championne d'Europe et a battu de nombreux records. Son seul souhait est de faire remporter la coupe à son équipe. Pour leur premier match en Coupe du Monde, les Bleues affronteront la Corée ce 7 juin 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.