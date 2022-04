Football : le Qatar fin prêt pour sa coupe du monde

Jamais le Moyen-Orient n'avait accueilli la planète football. En fin d'année, le monde entier aura les yeux rivés sur un état minuscule : le Qatar. Il est plus petit que l'Île-de-France et surtout cinq fois moins peuplé. "Les habitants du Moyen-Orient adorent le foot. C'est vraiment notre sport préféré et on est hyper excité d'accueillir la Coupe du monde chez nous", lance un passant. Un mondial inédit aussi pour ses dates. Pour éviter la canicule, il n'aura pas lieu en juin, mais débutera le 21 novembre, dans ce stade construit sans regarder à la dépense, comme tous les autres. Tous sont situés dans un périmètre très resserré. Ce vendredi, c'est jour de tirage au sort à Doha, la capitale. Mais c'est aussi la veille du Ramadan. Ce qui explique les rues quasiment désertes. Il faut encore faire preuve d'un peu d'imagination. Dans 234 jours, la rue de la Vielle ville débordera de supporters. Ici, l'impatience est grande. En mettre plein les yeux n'effacera pas la polémique sur les conditions de travail des ouvriers migrants et les milliers d'accidents mortels. Le Qatar n'a d'autre ambition que d'offrir la Mondiale de la démesure. Il y a de grandes chances que ça ne soit pas sous la pluie. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, J.M Bagayoko, D. Pires