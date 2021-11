Football : Marlyse, fan des Bleus à 80 ans

Elle a connu plusieurs générations en équipe de France. À 80 ans, Marlyse est sûrement l'une des plus fidèles supportrices des Bleus. Elle les suit depuis les années 90 sans compter les kilomètres. La passion du foot, c'est le meilleur médicament selon Marlyse. "Je n'ai jamais eu besoin de tranquillisant. Moi, je vais voir un match de foot et puis après, je peux aller au lit", a-t-elle affirmé. C'est son papa footballeur qui lui a transmis l'amour du ballon rond. Marlyse a eu de grandes émotions en rencontrant ses idoles. "Quand vous avez une passion et que vous pouvez rencontrer les gens, vous êtes heureux", a-t-elle expliqué. Sa génération préférée, c'est celle de France 98. Quel que soit le match, la ferveur de Marlyse est toujours la même. Depuis 30 ans, elle s'occupe du club de Sarreguemines (Moselle). Ce samedi, Marlyse va faire le déplacement pour soutenir les Bleus face au Kazakhstan. Elle a déjà choisi sa tenue et son pronostic. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina