Football : quatre équipes de la Grande-Bretagne se retrouvent en finale de deux Coupes européennes

Pour la première fois dans l'histoire, les finales de deux grandes Coupes européennes de football se feront avec quatre équipes d'un même pays. Il s'agit notamment de la Grande-Bretagne. Tottenham affrontera Liverpool en Ligue des champions. De leur côté, Chelsea et Arsenal seront en finale de la Ligue Europa. Il y aura notamment sept joueurs français dans les quatre équipes finalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.