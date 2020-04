Footing à la maison : les explications de Denis Brogniart

Pour faire du footing, Denis Brogniart nous propose de sortir de chez soi tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Pour commencer, il conseille de courir lentement, puis de monter progressivement le rythme cardiaque. A la fin des marches à pied ou des courses rapides, il recommande de faire des étirements et de soulager les articulations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.