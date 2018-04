Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation des Zadistes de Notre-Dame-des-Landes

Des centaines de gendarmes ont été mobilisés pour expulser les Zadistes occupant encore illégalement le terrain à Notre-Dame-des-Landes malgré l'abandon du projet d'aéroport. Les forces de l'ordre se sont engagés sur la route des Chicanes, lieu symbolique de la lutte, et ont récupéré petit à petit le territoire jusqu'à en reprendre la totalité. Des sommations répétées ont été entendues avant l'intervention afin d'installer la transparence et d'éviter toute fausse accusation. Selon les autorités, l'intervention a été rapide et l'objectif a été presque atteint. Mais pour la Préfecture, c'est loin d'être le cas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.