La forêt des Coulmes : un patrimoine qui s'offre aux amoureux de la nature

En Isère, la route des Gorges du Vercors est la plus pittoresque et la plus vertigineuse de celles du massif. Ce chemin mène jusqu'à la forêt des Coulmes. Un sentier s'enfonce entre les hêtres et les sapins et se transforme en piste de ski de fond en hiver. Les randonneurs découvrent au bout de cinq kilomètres, le panorama époustouflant de la Gorge drapée des couleurs de l'automne.