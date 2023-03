Forêt des Landes : l'inquiétude avant l'été

Il persiste sans relâche. Huit mois après les incendies, le feu couve toujours dans la forêt d'Hostens (Gironde). Ce sont huit mois d'attente et d'inquiétude pour le maire car la commune n'a reçu aucune aide de l’État. C'est le même sentiment d'abandon à quelques kilomètres. À Guillos, certains chemins forestiers sont devenus impraticables. À elle seule, la réparation des routes représente un tiers du budget de la mairie. L'inquiétude monte car le souvenir des incendies est encore vif. L'été dernier, Pascal a dû fermer son restaurant plusieurs semaines. Lui non plus n'a reçu aucun soutien financier. Dans le village voisin, on compte seize habitations ravagées par les flammes. Celle de Bruno y a échappé de peu, impensable pour lui d'affronter l'été avec les mêmes ressources. Il faut se préparer car tout n'a pas brûlé. À Hostens, 1 500 hectares de végétations sont encore intacts. Avec une sécheresse record cette année, les incendies risquent d'être plus intenses encore que l'été dernier. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Devaux