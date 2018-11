La forêt des Vosges sous les couleurs de l'automne

En automne, se balader au sein de l'un des plus beaux massifs forestiers d'Europe est une expérience féérique. Et emprunter les sentiers de la forêt des Vosges ne laisse personne indifférent, enfant ou adulte. De plus, le coucher du soleil y est une expérience unique lorsqu'on l'admire du haut du Hohneck, l'un des sommets du massif des Vosges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.