Forêts : à la recherche des "Arbres remarquables"

Pour Évelyne Plessis et ses amis, c'est un petit jeu habituel lorsqu'ils se retrouvent au pied d'un noyer : évaluer s'il a grossi depuis leur dernière visite. S'il n'est pas le plus haut ou plus fourni des plantes de la forêt qui entourent la propriété d'Évelyne, il est très rare qu'un noyer vive aussi longtemps. Ils sont généralement coupés plus jeunes pour en faire des bois d'ameublement. Elle a décidé de faire classer ce noyer comme "Arbre remarquable". C'est un arbre patrimoine de quatre mètres de circonférence bien vivant puisqu'il nourrit toujours les hommes et les oiseaux. Le Morvan, terre forestière, ne manque pas d'"Arbres remarquables" et ils sont nombreux à chercher à les repérer. Des "Arbres remarquables" peuvent aussi parfois se cacher en ville, comme à Longvic près de Dijon. Au fond d'un parc municipal, c'est un sophora pleureur du Japon qui a été planté jadis. Plus de 700 arbres ont déjà le statut d'"Arbre remarquable" dans l'Hexagone. Mais les passionnés savent qu'il y a des centaines d'autres qui mériteraient encore d'être protégés.