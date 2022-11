Forfaits mobile et Internet : comment éviter la hausse des prix ?

Lorsque nous vous avons croisé ce jeudi matin, vous étiez souvent au téléphone. Et ça ne vous a pas échappé, au moment de changer votre forfait, ce dernier a augmenté : "ça a beaucoup augmenté" ; "j'étais entre les 20 euros et là, je suis à 40 euros"... Le prix moyen d'un abonnement mobile a bondi de près de 20% en un an et la meilleure solution pour faire baisser votre facture serait de changer d'opérateur pour bénéficier des prix nouveaux clients. Grâce à ce changement d'opérateur, les consommateurs vont pouvoir bénéficier d'une remise sur la première année et ainsi réduire leurs factures de téléphonie mobile. Les opérateurs, de leur côté, justifient cette augmentation par des services plus complets : Internet, téléphone et divers abonnements aux journaux et magazines. Pour votre portable, le développement de la fibre optique et de la 5G est aujourd'hui répercuté sur votre forfait. TF1 | Reportage C. Abel, A. Janon, A. Dubail