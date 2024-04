Forge : la fabrique à expressions

Il y a des évidences qu'il est bon de rappeler. On ne peut pas maîtriser un métier, quel qu'il soit, sans l'avoir pratiqué. Il s'agit d'une question de bon sens. Et "c'est en forgeant qu'on devient forgeron". Ce vieux proverbe ne remonte ni à Mathusalem, ni aux calendes grecques, mais sans doute à l'âge du fer, il y a environ 3 200 ans quand les hommes et les femmes ont commencé à forger. La maison Luquet en Alsace entretient le savoir-faire des taillandiers, les fabricants d'outils et leurs vocabulaires. Toute une gamme d'expressions ciselées dans le rouge de la forge, entre le marteau et l'enclume. Sans tarder ni mollir, on enchaînera pour "battre le fer tant qu'il est chaud". C'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour le marteler. Le temps d'un bain d'huile, on se forgera "un caractère bien trempé". Ça vient du fait que l'huile durcît l'acier. Et donc, un caractère bien trempé, c'est un caractère bien dur, têtu. Ainsi, l'endroit est à la fois un conservatoire des métiers, un atelier vivant et un dictionnaire de la langue française. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, T. Gippet