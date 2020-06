Formation express pour les maîtres-nageurs qui surveilleront nos plages cet été

Toutes les plages sont accessibles depuis ce mardi matin en métropole. Un bon signe pour les vacances, même s'il faut encore respecter quelques règles. De leur côté, les 1 500 nageurs sauveteurs de la SNSM ont repris leurs préparations. Après plus de deux mois de pause, à cause du confinement, les séances de rattrapage sont intenses, comme c'est le cas à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.