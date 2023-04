"Formats familiaux" : pas toujours une bonne affaire

Ils vous font miroiter la bonne affaire assurée. Les maxi formats sont presque un argument de vente. Pour les clients, ces gros volumes sont forcément plus économiques. Nous sommes allés vérifier et c'est bien le petit format qui est le plus avantageux. Regardez le prix au kilo en bas à gauche de l'étiquette, le paquet de quatorze tranches d'emmental est plus cher que celui de huit, 2 euros de plus au kilo. Ce n'est pas une erreur d'étiquetage. Dans un autre rayon, le schéma se reproduit. Ces quatre tranches de poulet reviennent à 17,75 euros le kilo, contre 19 pour le plus grand format. C'est une aberration pour ces clients, surtout en période d'inflation. Une étude menée par Foodwatch révèle qu'une bonne dizaine de produits sont concernés, et ce, dans la plupart des grandes enseignes. Mais aujourd'hui, cette différence de prix n'a rien d'illégal. De leur côté, les grandes surfaces expliquent qu'elles se doivent de tirer les prix au plus bas sur les petits formats afin de rester compétitif. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau