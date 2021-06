Formule 1 : effervescence avant le Grand Prix au Castellet

C'est comme Noël en juin : les Formules 1 en plus et la neige en moins. Ce vendredi matin dans la garrigue, les premières centaines de spectateurs sont arrivés avec leurs billets. "Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Au bout d'un an et demi, on peut revenir voir le spectacle", se réjouit l'un d'entre eux. Sur le circuit, il y a trois bulles sanitaires hermétiques de 5 000 personnes chacune et des tribunes forcément clairsemées. Apercevoir les pilotes, eux aussi isolés, va être compliqué. A quelques kilomètres de là, dans le village de Castellet, rien n'échappe à Fabrice Chudzik, le glacier. "Les pilotes sont sur le plateau. On ne les voit jamais", lance-t-il. Sur place, on trouve des mécanos, mais les changements de roue nous ont paru un peu léger pour des Formules 1. Alors, on est descendu et on a rencontré un pilote tricolore : le Normand Esteban Ocon. Ce dernier va courir dans la seule écurie française Alpine ces trois prochaines années. Pour lui, courir dans l'Hexagone, c'est magique. "C'est quelque chose de spécial. C'est le beau temps et l'odeur de lavande", rajoute-t-il.