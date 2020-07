Formule 1 : la compétition redémarre avec le Grand Prix d'Autriche

La Formule 1 redémarre enfin avec trois mois de retard. Pour les mordus de sport mécanique, cette reprise est un soulagement. Pandémie oblige, les tribunes du circuit autrichien de Spielberg n'accueillent aucun public. Quant aux pilotes, ils doivent présenter un test négatif au Covid-19 pour participer à l'événement. Et une fois sur le circuit, port de masque et gel hydroalcoolique sont de mise.