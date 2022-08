Fort des Rousses, 100 000 meules sous les terres

Celles qui profitent le plus des paysages du Jura, ce sont elles, les vaches montbéliardes, celles qui sont à l'origine de l'emblématique Comté. Ce fromage s'affine dans cet ancien fort militaire, désormais reconverti depuis 1997. Ses caves d'affinage insolites se visitent et attirent les vacanciers gourmands. Au menu, explications de la fabrication et petit quiz. Dans ces caves, 192 000 meules s'affinent ici pendant plusieurs mois. Pour les approcher, il faut s'enfoncer dans les sous-terrains. En entrant dans la cave, l'odeur d'ammoniaque surprend, mais pas de quoi impressionner Pauline. "De voir comment c'est vraiment transformer et affiner, c'est génial", rapporte-t-elle. Pour atteindre sa maturité optimale, chaque meule est retournée et frottée plusieurs fois par semaine. Et mieux vaut être musclé, car une meule pèse en moyenne 42 kilos. Ici, la boutique de souvenirs est plutôt alléchante, encore faut-il se mettre d'accord sur lequel de ces fromages prendre. TF1 | Reportage É. Payro, T. Gathy