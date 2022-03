Fort épisode cévenol dans l’Hérault

L'Orb amorce sa décrue. Mais avec la pluie, ce cours d’eau a atteint 12,5 mètres, dimanche à minuit. Cela fait quatre mètres de plus que d’habitude. Dans le quartier tout autour, ce lundi matin, les habitants doivent chasser cette eau boueuse qui a envahi les habitations. Il s’agit d’une crue plus importante que celle de 2014. Mais Cindy et sa belle-mère s’y étaient préparées. « On a surveillé les affaires et rien n’a été mouillé » affirme cette première. Luc vient de rentrer chez lui. Il a préféré passer la nuit dans sa famille, en voyant l’eau qui ne cessait de monter, près 1,20 mètre dans son garage. Plus loin, les maisons se sont retrouvées isolées par les eaux. Certains jardins sont encore inondés, tout comme les routes tout autour. Il est très difficile de circuler ce lundi matin. Certains prennent le risque de s’aventurer sur des routes barrées. Beaucoup doivent faire demi-tour et rallonger leur trajet. À Valras, la plage recouverte de branchages garde encore des séquelles des crues et des coups de mer. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Delabre