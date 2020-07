Forte hausse des prix des fruits et légumes

Sur les étals du marché d'Apt (Vaucluse), les prix des fruits et légumes sont nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Selon le constat de l'observatoire des "Familles Rurales", la hausse serait respectivement de 17% et de 4%. La période de confinement et la météo de ces derniers mois pourraient en être la cause. Les producteurs, eux, plaident un coût de production plus élevé. Dans tous les cas, les clients sont contraints de changer leurs habitudes de consommation.