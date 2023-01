Forte mobilisation pour une maison pas comme les autres

Cette cabane faite en mousse n'en finit plus d'attirer les promeneurs et d'intriguer les enfants. L'occupant, David, est un artiste qui préfère le sourire des enfants à l'objectif de notre caméra. Il avait posé sa tente à Tournefeuille (Haute-Garonne), avant de construire la cabane sur les lieux en quelques mois. Le problème est qu'il allume régulièrement du feu pour manger et se réchauffer, ce qui peut être dangereux. Il risque donc l'expulsion, au grand désarroi des riverains. La mairie avait initialement demandé à David de quitter les lieux. Elle a fini par changer d'avis après la mobilisation des habitants. "Nous sommes préoccupés par l'accompagnement social de cette personne, et avons convenu un rendez-vous demain matin pour évoquer avec lui la question du logement", explique Dominique Fouchier, maire de Tournefeuille. L'avenir du décor, lui, n'est pas encore tracé. Mais quoi qu'il arrive à sa maisonnette, l'artiste promet, il continuera de construire des maisons en mousse, pour le plus grand plaisir des enfants. TF1 | Reportage T. Copleux, J. M. Lucas, P. Mislanghe