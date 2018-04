Forte tension sociale : les grèves font tache d'huile !

La situation sociale est tendue avec la grève de la SNCF, aggravée par d'autres secteurs qui participent aussi à la grève, telle Air France qui en est à sa quatrième journée avec 25% de vols annulés et un autre préavis de grève pour mardi 10 et mercredi 11 avril. La CGT des éboueurs aussi qui annonce une mobilisation prochaine, ainsi que les syndicats des étudiants qui commencent à manifester... Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.